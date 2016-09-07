"نقل أبوظبي" تحذر من الوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاعاقة دون تصريح

أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تمنع الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على حقوقهم الممنوحة لهم بحكم القانون وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم وذلك تيسيراً لهم وتخفيفاً لمعاناتهم.

وفي هذا الإطار أوضحت إدارة مواقف أن الوقوف في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات دون تصريح يعتبر أمرا غير قانونيا يعرض أصحاب هذه المركبات إلى مخالفة قيمتها ألف درهم وقطر المركبة إلى ساحة الحجز ونوهت إلى ضرورة وضع التصريح الذي يخول استعمال مواقف أصحاب الاحتياجات الخاصة خلف الزجاج الأمامي وبشكل واضح تجنباً للمخالفة.

وأكدت أن قائد المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يجوز له الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات والمواقف السطحية بشكل مستمر وتقدم لهم الخدمة مجانا في حين أنه لا يجوز لحاملي التصاريح من الفئات الأخرى مثل سائقي مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة الوقوف فيها بشكل مستمر، وحذرت من إساءة استخدام التصاريح أو إعطائها لأشخاص آخرين أو استغلالها لإيقاف المركبات لفترات طويلة.