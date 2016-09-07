محمد بن راشد يوجه بتخصيص حفل أوائل الإمارات في اليوم الوطني هذا العام لـ45 شخصية وجهة تميزت في دعم القراءة

بناء على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2016 عاما للقراءة بدولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتغيير منهجية الاحتفال بأوائل الإمارات هذا العام خلال اليوم الوطني ليتم تخصيص الاحتفالية لتكريم 45 شخصية وجهة حكومية اتحادية ومحلية تميزت في دعم القراءة خلال عام القراءة.

وسيتم تكريم الأفراد والجهات ضمن 7 فئات يتم من خلالها منح 45 ميدالية للمتميزين في دعم القراءة خلال حفل اليوم الوطني بحضور الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء المجلس الوطني كما ستتم أرشفة إنجازاتهم في مجلس الوزراء وإصدار كتاب يغطي سيرهم الذاتية ومبادراتهم المتميزة والفائزة خلال عام القراءة.

وسيتم خلال حفل أوائل الإمارات في اليوم الوطني تكريم 7 فئات مختلفة حيث تم تخصيص فئة للمدارس وأخرى للجامعات وفئة للمؤسسات وفئة للإعلام وفئة للنشر وللأفراد ومجموعة من الجوائز الفخرية للشخصيات الوطنية الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات .

وسيتم أيضا تكريم مبادرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجامعات في عام القراءة والتي ستكون محل تقييم للفوز بجوائز أوائل الإمارات.

كما سيتم تكريم البرامج الإعلامية والنجم الإعلامي الأكثر دعماً للقراءة في حفل أوائل الإمارات في اليوم الوطني، بالإضافة لتكريم خاص لنجم القراءة من طلاب المدارس ونجم القراءة من طلاب الجامعات على مستوى الدولة، وتكريم خاص للمدرس الأكثر تشجيعاً على القراءة في مدارس الدولة .

بالإضافة لذلك سيكون هناك تكريم وطني لأفضل صحيفة وأفضل قناة تلفزيونية دعمت عام القراءة وأرشفة حكومية لإنجازهم وتكريم أفضل مؤسسة نشر إماراتية ومنح ميدالية محمد بن راشد لأفضل كاتب إمارتي لعام 2016 .

وضمن فئات التكريم سيكون هناك تكريم خاص لأفضل أم في دولة الإمارات شجعت أبناءها على القراءة وأفضل أب أنشأ مكتبة منزلية متميزة لأبنائه .

وسيكون شهر أكتوبر شهر القراءة الوطني هو المرحلة الأولى للبدء في استقبال الترشيحات .. وسيتم إطلاق وسم خاص بداية الشهر المقبل على وسائل التواصل الاجتماعي لترشيح أوائل الإمارات في القراءة، وتخصيص موقع إلكتروني لاستقبال طلبات الجهات الحكومية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة " أوائل الإمارات هم من عملوا في السابق لرفعة الوطن، ومن يعملون اليوم لخدمته، وهذا العام هو عام تغيير معرفي وثقافي حقيقي قاده هؤلاء الأوائل" ..مضيفا سموه " بأن اليوم الوطني هو أفضل مناسبة للاحتفاء بداعمي القراءة والمعرفة .. لأنهم يدعمون مستقبلاً أفضل للوطن، وهم الأوائل هذا العام".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " شهر أكتوبر سيكون شهر القراءة الوطني هذا العام، وسنفتح فيه المجال للتعرف على أفضل المبادرات التي تمت وأفضل الشخصيات التي دعمت عام القراءة" مضيفا سموه بأن عدد مبادرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال عام القراءة بلغ 880 مبادرة، وهي مبادرات تستحق الدعم والتكريم والاحتفاء" .

وأضاف سموه " المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، ومن يدعم القراءة يدعم صناعة حضارة، ويدعم اقتصاد معرفة، ويدعم بناء أجيال تبني مستقبل الإمارات".

هذا وسيجري التكريم بناء على عملية تقييم مبنية على معايير محددة بمشاركة جهات تحكيم متعددة حسب نوعية المشاركين، حيث سيبدأ استقبال ترشيحات أوائل الإمارات في القراءة أثناء شهر أكتوبر - وهو شهر القراءة الوطني الذي سيزخر بالمبادرات والمشاركات - من خلال وسم خاص سيتم إطلاقه بداية الشهر المقبل على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال موقع خاص لاستقبال طلبات الجهات الحكومية.

وبعد استلام الترشيحات، تبدأ عملية تقييم مبادرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجامعات والأفراد التي تم إطلاقها وتنفيذها خلال عام القراءة 2016 ويتم عرض المبادرات التي تستوفي المعايير على لجان تحكيم مخصصة، ليتم الإعلان عن الفائزين عن كل فئة أثناء الحفل بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الجوائز الفخرية للشخصيات والجهات الراعية للقراءة والعلم والثقافة في الدولة.

هذا وسينعقد حفل أوائل الإمارات قبيل اليوم الوطني لدولة الإمارات – كما جرت العادة خلال الأعوام السابقة – بحضور أصحاب السمو والشيوخ والوزراء والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، علماً بأن الدورتين الأولى والثانية لحفل أوائل الإمارات في العامين السابقين تم فيهما تكريم عدد من الشخصيات مساوٍ لعدد أعوام الاتحاد، حيث تم تكريم 43 شخصية وطنية في 2014 و44 شخصية وطنية في 2015 بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات السابقين في مختلف المجالات والأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات، كما تم تخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم، في حين تم تخصيص الحفل هذا العام لتكريم 45 شخصية وجهة من المتميزين في دعم مبادرات القراءة بوصفهم أوائل من حملوا شعلة غرس القراءة عادة وأسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات.