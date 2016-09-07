اعتماد 60 مليون درهم لسداد مديونية 99 حالة

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة مبلغ 60 مليون درهم لسداد مديونية 99 حالة من فئات المطلوبين قانونيا والمحكوم عليهم بقضايا مالية والمعسرين والمتوفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت سداد مديونية هذه الحالات ضمن الدفعة الـ 13.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 13 بلغ 357مليونا و256 ألف درهم وبلغ مجموع المستفيدين 852 حالة.