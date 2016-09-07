بلدية الشارقة: المواقف مجانية طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية للجمهور، اعتبارا من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه، طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف العمل بها اعتبارا من السبت الموافق السابع عشر من الشهر ذاته، وذلك بحسب مدير إدارة المواقف العامة بالبلدية عاطف الزرعوني.

وأضاف أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية فقط طوال الفترة المذكورة، والتي تصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة.

ودعا الزرعوني مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف المركبات، خصوصا وأن الاستخدام الخاطئ للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مشيرا إلى أن الهدف من مراقبة المركبات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلال المواقف واستخدام أكثر من موقف للمركبة الواحدة أو وقوف المركبات بشكل خاطئ.

ولفت إلى أن هذه البادرة التي تحرص البلدية على تقديمها خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية تعكس مدى الاهتمام المتواصل منها بالجمهور وتوفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة على المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة، كما أنها تنبع من التزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف شرائح المجتمع وسعيها الدائم لتخفيف الأعباء عنهم.

من جهة أخرى أفادت رئيس قسم فعاليات الحدائق بالبلدية حنان جاسم أن مواعيد عمل حدائق الشارقة خلال أيام العيد تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء، أما حديقة منتزه الشارقة الوطني وحديقة ميدان الرولة ستفتحان أبوابهما لاستقبال الجمهور من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.