"المعاشات": إطلاق 5 خدمات ذكية جديدة على البوابة الإلكترونية

ترأس سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالیة رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعية الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة خلال عام 2016، وذلك صباح أمس الأربعاء الموافق 7 سبتمبر بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي.

وبدأ الاجتماع بترحیب سموه بأعضاء المجلس متمنیاً لھم دوام التوفیق والنجاح في عملھم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حیث صادق على محضر اجتماعه السابق وإطلّع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصیات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على خطة إطلاق الهيئة لـ 5 خدمات ذكية جديدة على البوابة الإلكترونية بنهاية الشهر الجاري، أبرزها خدمة طلب شهادة المعاش والتي تمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من طلب إصدار شهادة معاش من الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الذكية التي تشمل كافة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدمات الهيئة، وتشمل باقي الخدمات طلب تسجيل أصحاب الإعمال/ منشأة، وطلب تسجيل مؤمن عليه من مواطني الدولة العاملين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار تقرير مخالفة بحق المنشأة.

يشار إلى أن الهيئة سبق وأن أطلقت في المرحلة الأولى من خطة التحول الإلكتروني 6 خدمات ذكية، وتخطط مع نهاية العام الجاري لإطلاق ثلاث خدمات أخرى بحيث يصل عدد الخدمات المقدمة إلى 14 خدمة إلكترونية تستهدف بها تسهيل الإجراءات على كافة الفئات المستفيدة من خدماتها.

الجدير بالذكر أن عدد المشتركین في الهيئة وصل حتى أغسطس 2016 إلى 91090 مشتركاً من المواطنين العاملين في القطاعین الحكومي والخاص، بزيادة بلغت 4334 مشتركاً عن عام 2015 والذي بلغ فيه عدد المشتركين نحو 86756 مشترك، بينما بلغ عدد المتقاعدين حتى أغسطس من العام الجاري 14806 متقاعداً وعدد المستحقين 6683 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 5263 من المتقاعدين و4557 من المستحقين العسكريين، بالإضافة إلى ملفات 2259 متقاعداً و 5176 مستحقاً من المدنيين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.