مواعيد مجانية المواقف خلال العيد في أبوظبي

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية طوال إجازة عيد الأضحى، وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 صباحا من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2016 إلى 7:59 صباح يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2016.

وفي هذا الصدد، تنوه الدائرة إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً.

في جانب آخر، صرحت الدائرة بأنه سيتم إغلاق كل من مركز خدمة عملاء إلكترا، ومركز شارع المرور، ومركز الفلاح، والسوق المركزي وذلك من يوم الأحد 11 سبتمبر 2016 إلى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2016 على أن يستأنف العمل يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2016.

في حين أن مركز خدمة عملاء دائرة الشؤون البلدية والنقل في المقطع، وشركة اتصالات، وشركة أبوظبي التجاري للعقارات، وإدارة المرور والدوريات، ومركز الترخيص البحري الموحد وغرفة التجارة والصناعة سيُغلق يوم الأحد 11 سبتمبر 2016 إلى يوم السبت 17 سبتمبر 2016 على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 18 سبتمبر 2016.