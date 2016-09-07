"قضاء أبوظبي" تحصل على شهادتي الآيزو في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي على شهادتي الآيزو 22301:2012 في استمرارية الأعمال والآيزو 31000:2009 في إدارة المخاطر وذلك بعد أن أتمت تطبيق البنود والمعايير الخاصة بإستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر الصادرة عن المنظمة العالمية للمعايير والمقاييس.

وأكد وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري ان هذا الإنجاز جاء بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بالعمل على التطوير المستمر والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف العبري أن الإنجاز يتوج الجهود المبذولة للمواءمة مع متطلبات نظام جاهزية الجهات الحكومية في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث والمحافظة على مكتسبات إمارة أبوظبي ضمن إستراتيجية دائرة القضاء لسهولة الوصول للخدمات القضائية والعدلية بما يتوائم مع متطلبات خطة الإمارة.

ويعد هذا الإنجاز مؤشرا حقيقيا على قدرة الدائرة على تقديم خدماتها الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات لجميع الشركاء في مجتمع إمارة أبوظبي من مؤسسات حكومية وأفراد.

ويعكس تطبيق معيار الآيزو 31000:2009 في إدارة المخاطر حرص الدائرة على اتباع آلية واضحة لرصد المخاطر وتقييمها ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها لمساعدة وحدات العمل لتحقيق أهدافها دون عوائق والمحافظة على أمن موظفي الدائرة وزوارها إلى جانب المحافظة على المستوى العالي الذي حققته بشأن سلامة بيئة العمل وذلك عبر إدارة فعالة للمخاطرالمحيطة بالعمليات.

والحصول على شهادات الآيزو يمر عبر عدة مراحل بدءا من تقييم الوضع الحالي مرورا بتحديد الضوابط والبنود الواجب الإلتزام بها والإجراءات المطلوبة لضمان الوفاء بمتطلبات المعايير وصولا لتوثيق تلك الإجراءات لتصبح جزءا لا يتجزأ من عمليات الدائرة المطبقة ومراجعتها بإستمرار.

وخضعت الدائرة - ضمن إجراءات الحصول على هذا الإعتراف العالمي وبإشراف من إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي - إلى مرحلة تقييم وتطبيق شاملة جرى فيها تدقيق ميداني مكثف من قبل المعهد البريطاني للمعايير/ bsi /.

وتمنح الشهادة لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها التحقق من مدى الإلتزام بالمعايير عبر إجراء عمليات تدقيق سنوية لتجديد منح الشهادة ما يشكل حافزا مهما ودافعا قويا لعملية التحسين المستمر على نظامي إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر.