"بريد الإمارات" يعلن عن دوام مكاتبه خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن دوام مكاتبها خلال إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك والتي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم 9 ذو الحجة 1437 هــ الموافق 11 سبتمبر الحالي حيث يفتح عدد محدود من المكاتب البريدية في مختلف المناطق أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر فقط.

واشارت المجموعة الى ان المكاتب التي ستعمل يوم وقفة عرفة هي في أبوظبي كل من مكتب أبوظبي المركزي ومكتب جزيرة داس ومكتب بريد العين المركزي وفي دبي مكتب دبي المركزي ومكتب مطار دبي الدولي الذي يعمل 24 ساعة طوال الاسبوع وفي الشارقة مكتب الشارقة المركزي وفي عجمان مكتب عجمان المركزي وفي أم القيوين بريد أم القيوين المركزي بالاضافة إلى مكتبي رأس الخيمة المركزي ومكتب الفجيرة المركزي فى الفجيرة.

ونوهت المجموعة الى ان الدوام الرسمي سيستأنف اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي للمكاتب البريدية التي تعمل 6 أيام في الاسبوع والمكاتب البريدية التي تعمل 5 أيام في الإسبوع اعتبارا من يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي.