المحكمة التجارية في دبي تدير مطالبات بقيمة 15 مليار درهم

بلغت قيمة المطالبات، التي أدارتها المحكمة التجارية في محاكم دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 15 مليار درهم.

وقال رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، القاضي محمد السبوسي، خلال استعراضه نتائج مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2016، إن عدد القضايا المرحلة بلغ 1827 ألف قضية، وتم تسجيل 2289 ألف قضية، خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن حجم العمل العام في المحكمة التجارية بلغ 4116 ألف قضية، وقد حققت المحكمة التجارية معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 168 يوماً، من مستهدف 218 يوماً، ووصلت مدة الحكم في المحكمة التجارية من أول جلسة إلى 119 يوماً، من مستهدف 168 يوماً. وأوضح أن إنشاء مكتب إدارة الدعوى لعب دوراً في تجهيز وتحضير الدعاوى، وتضافر جهود جميع العاملين فيها.