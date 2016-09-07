خطة شاملة للحركة المرورية في دبي خلال العيد

وضعت هيئة الطرق والمواصلات، خطة شاملة للحركة المرورية، خلال إجازة العيد.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن «الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث يتم تركيب أكثر من 55 لوحة إرشادية لتوجيه المرور من وإلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد وطريق الخيل، لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي».

وستتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

وأشارت أيضاً إلى الإجراءات التنظيمية لخدمات الحافلات ومركبات الأجرة، إذ سيتم توفير أقصى عدد ممكن منها في منطقة التحميل والتنزيل التابعة لـ«دبي مول»، فضلاً عن توفير عدد إضافي من مركبات الأجرة عند (المول) خلال ساعات الذروة.

كما سينقل الجمهور من خلال 10 حافلات مخصصة على المسار الممتد بين «دبي مول» ومركز دبي التجاري، مؤكدة الاتفاق مع شركات الامتياز لرفع النسبة التشغيلية لمركبات الأجرة إلى 95%. وفي حال زيادة الطلب على مركبات الأجرة، مع عدم توافرها عند «دبي مول»، سيتم تفعيل خط للحافلات لنقل الركاب إلى محطات مترو «ديرة سيتي سنتر» و«برجمان»، حيث يتوافر مزيد من مركبات الأجرة في تلك المواقع.

كما تم تحديد منطقة وقوف للحافلات في منطقتي «فندق العنوان» و«لافاييت»، مع تحديد خطة بديلة لوقوف الحافلات عند محطة مترو برج خليفة، في حال تعذر الوقوف في هاتين المنطقتين أثناء ساعات الذروة.