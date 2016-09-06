محمد بن راشد: نجني اليوم ثمار رحلة 45 عاماً من تنويع اقتصادنا الوطني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "أثناء زيارتي معرض سيتي سكيب اليوم .. 300 عارض من 30 دولة بمشاريع قيمتها 3 تريليون درهم".

وأضاف صاحب السمو في تغريدة لاحقة "نجني اليوم ثمار رحلة 45 عاماً من تنويع اقتصادنا الوطني .. العقار محرك للاقتصاد ورافد للتنمية وجاذب للاستثمار".

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "في جولتي اليوم رأيت مدن المستقبل .. ورأيت ابداعات أبناء الامارات تتشكل وترسم لوحة معمارية هائلة ستكشفها الأيام والسنوات القادمة أمام العالم".