تحديد موعد وقف التعامل بالفاتورة الورقية وإطلاق الإلكترونية في الشارقة

تعتزم هيئة كهرباء ومياه الشارقة في الأول من يناير المقبل إصدار فاتورة الكترونية تحت شعار "فاتورتي صديقة للبيئة" وإيقاف التعامل بالفاتورة الورقية للمشتركين المسجلين لدى الهيئة بشكل نهائي والبالغ عددهم 450 ألف مشترك، بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث الناتج عن طباعة الأوراق واستخدام المواصلات في إرسالها للمشتركين، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وإيصال الفاتورة إلى أكبر شريحة ممكنة من المشتركين في أسرع وقت وبأقل تأثير على البيئة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وذلك بحسب رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم.

وأكد الليم أنه تم إعطاء الفرصة الكافية للمشتركين للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية، مناشدا جميع المشتركين بتحديث بياناتهم لدى الهيئة من "البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك" واختيار الفاتورة الخضراء وإيقاف الفاتورة الورقية، وذلك من خلال خطوات بسيطة بزيارة موقع الهيئة، موضحا أن الهيئة أطلقت حملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام للتعريف بأهمية التحول الإلكتروني والذكي للفواتير وضرورة تحديث البيانات.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتحول الإلكتروني والذكي في منظومة الخدمات التي تقدمها للمشتركين من خلال رؤية واستراتيجية الهيئة لعام 2020 والتي تهدف إلى دفع عجلة التطور والتحول الإلكتروني والذكي وتوفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير العالمية.

أوضح أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المتاحة للمشتركين ومواكبة المتغيرات وتوفير الخدمات على مدار الساعة والوصول إلى أكبر شريحة من المشتركين، بغية تشجيعهم على استخدام الوسائل الالكترونية والتطبيقات الذكية، الذي يوفر لهم السهولة والسرعة في الإنجاز.

من جهتها ذكرت مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندسة إيمان الخيال أن الفاتورة الخضراء نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية تصل للمتعامل عبر البريد الإلكتروني فور إصدار الفاتورة الشهرية، وتتميز الفاتورة الخضراء بدفع المبلغ المستحق إلكترونيا ببساطة وبشكل آمن في أي مكان أو وقت، إضافة إلى السرعة، حيث يتلقى المتعامل الفاتورة الخضراء شهريا فور صدور الفاتورة من النظام، الأمر الذي يتلافى أي تأخير قد يحصل من خلال إرسال الفاتورة الورقية بالبريد العادي، كما يمكن للمتعامل تصفح الفاتورة عندما تقتضي الحاجة وعلى مدار الساعة ومن أي مكان في العالم، كما أن الفواتير الخضراء تقلل من استهلاك الورق، ما يساعد في الحفاظ على البيئة والحد من النفايات وانبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وتوفير الوقت والجهد للمشترك.

وأضافت أن الفاتورة الخضراء تصل للمشترك من خلال هاتفه الذكي والبريد الإلكتروني، كما تتميز بالسهولة والملاءمة، فيمكن التسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء من خلال خطوات بسيطة، وترتبط الفاتورة الخضراء بالدفع الإلكتروني، ويمكن للمتعامل دفع المبلغ المستحق من خلال الإنترنت في أي وقت، ومن أي مكان كذلك تمتاز الفاتورة بالتنظيم ويمكن للمشترك في نظام الفاتورة الخضراء الاطلاع على سجل كامل لجميع الفواتير الشهرية، وكذلك المبالغ التي قام بدفعها إلكترونيا، لافتة إلى أن الهيئة بدأت بالتنسيق مع كبار المشتركين والدوائر الحكومية إضافة إلى الشركات الخاصة بتنفيذ حملة توعية بالفاتورة الخضراء وفوائدها.