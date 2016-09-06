محمد بن راشد للإسكان ترسي مشروعين لبناء 743 مسكناً

أرست مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشروع بناء 346 مسكنا في منطقة مكن في حتا بقيمة 565 مليون درهم على شركة اتحاد الهندسة الإنشائية " يونك "على أن يتم إنجازه خلال 27 شهرا.

كما أرست مشروع بناء 397 مسكنا في منطقة عود المطينة بقيمة 564 مليون درهم على شركة بهاتيا للمقاولات العامة على أن يتم إنجازه خلال 20 شهرا.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية بالإنابة رمزي محمد آل شنان إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين عن طريق تقديم خدمات إسكانية ذات قيمة مضافة.

وأضاف آل شنان أن هذه المشاريع الإسكانية تعتبر من أهم الأهداف التي نص عليها قانون إنشاء المؤسسة رقم 4 لسنة 2011 بحيث يتم الإسهام في توفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين المستحقين حسب الأولوية وبما يتناسب وحاجاتهم ويضمن لهم الحياة الكريمة.

وأشار إلى أنه يتم تخصيص هذه المساكن عند إنجازها لفئة القروض بجانب تخصيص جزء منها لفئة المنح وذلك بما يتوافق مع احتياجات الأسر لتوفير مسكن لكل مواطن في إمارة دبي.

وأوضح أن المؤسسة تدرس حاليا التعاون مع المطورين من القطاع الخاص لتطوير وحدات سكنية تناسب احتياجات الأسر الإماراتية تقام على أراض يملكها المطورون أو من ضمن مشاريعهم التي هي تحت التنفيذ سعيا لدمج الأسر في المجتمعات الحديثة وتمكينهم من الاستفادة من التطور الكبير في القطاع العقاري والتصاميم المبتكرة وأسلوب الحياة العصري وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الإسكانية والتأكد من إسعاد مواطني إمارة دبي.