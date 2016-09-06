اعتماد أسماء 1017 مواطناً مستحق خدمات إسكانية

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، أسماء 1017 مواطناً من مستحقي الخدمات الإسكانية (قروض ومنح ومساعدات مالية)، توزعت بين 118 موافقة قرض بناء وقرض مسكن جاهز، وثلاث موافقات ضمن مشروعات الشقق السكنية، و887 موافقة منحة أرض سكنية، وثماني موافقات مساعدة مالية، وموافقة واحدة مسكن حكومي.

واعتذرت اللجان عن 12 طلباً، لعدم انطباق الشروط عليها، ويأتي هذا الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، إن اعتماد دفعات جديدة من موافقات الدعم السكني، جاء ترجمة لحرص قيادة الدولة على توفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين الحياة الأسرية المستقرة لهم، موضحاً أن المؤسسة تواصل دراسة طلبات المواطنين المسجلين لديها، حسب أقدمية التسجيل وتحديث الطلبات من قبل أصحابها، إذ يتم إعداد كشوف بأسماء مستوفي الشروط، ورفعها إلى اللجان المختصة شهرياً للبت فيها، وإصدار القرارات المبدئية، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وأضاف أن المؤسسة تتولى إرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية، خلال الأسابيع المقبلة، لاستكمال إجراءات تنفيذ الموافقة، لافتاً إلى سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لإسعاد المواطنين، وتقديم خدماتها بصورة متميزة. وأكد ضرورة التزام المستفيدين بشروط وأحكام الموافقة؛ تفادياً لإلغائها.