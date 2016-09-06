بلدية الحمرية تنجز الاستعدادات لعيد الأضحى

أنجزت فرق بلدية الحمرية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشملت أعمالها صيانة مصلى العيد، وتجهيزه لاستقبال جموع المصلين، إضافة إلى تخطيط أماكن مواقف السيارات، وتسوية الطرق المؤدية إليها، وزيادة ارتفاع الجدار الخاص بمصلى النساء، مع تحسين الناحية الجمالية للمصلى والمنطقة المزروعة حوله.

وتفّقد مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، مقصب الحمرية، واطلع على جاهزيته لاستقبال أضاحي العيد.

وقدم فريق العمل المكلّف تشغيل المقصب تقريره النهائي بجاهزية المكان والفرق العاملة المدربة من قبل مقصب الشارقة، وخطة سير العمل المقرر تنفيذها لتشغيل المقصب خلال أيام العيد، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة التي يشرف عليها طاقم طبي وإداري مدرب.