«إسعاف دبي» تحوِّل التراخيص إلى ذكية 100%

أطلق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، مبادرة «تم»، لتحسين خدمات التراخيص، وتقليص الزمن المستغرق للوقت الإجرائي للمعاملات الروتينية المتعارف عليها، وتحسين آلية الدفع للمتعامل بطرق استحقاق ذكية تسعد متعامليها من أي مكان، وفي كل الأوقات. وحسب بن داري، فإن المبادرة تُلغي تماماً أي معاملة ورقية، وتحل محلها خدمات ذكية 100%، ومن خلال موقع المؤسسة الإلكتروني يمكن للمتعامل إجراء معاملاته كافة دون الحاجة للطباعة أو الاتصال بموظفي قسم تنظيم خدمات الإسعاف. وخلال حفل إطلاق المبادرة، أجاب موظفو المؤسسة عن أسئلة الحاضرين واستفساراتهم حول الخدمة.