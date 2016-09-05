بالفيديو .."تنمية المجتمع" تفتتح مركزاً لإسعاد المتعاملين على شكل " كافيه"

افتتحت هيئة تنمية المجتمع في دبي امس مركز اسعاد المتعاملين في مقر الهيئة الكائن في مباني جوائز الحضييه في شارع الثاني من ديسمبر ، ليكون اول مركز لتقديم الخدمات الحكومية يتم تصميمه على شكل " كافيه"،حيث سيتم استقبال العملاء وضيافتهم اثناء انجاز معاملاتهم خلال مدة زمنية لن تتجاوز ال 15 دقيقة.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة ان الهيئة تعتبر عملائها ضيوف يجب ان تقدم لهم الخدمات في جو من الالفة والارتياح في مركز يقدم خدمات بنوعية من الدرجة الاولى وبمستوى 7 نجوم ، تماما كأي خدمة سياحية او ترفيهية يحصل عليها الفرد في امارة دبي. واضاف ان الهيئة لا تريد للعميل الانتظار في الدور أو أخذ ارقام لذلك ارتأت ان تخرج عن النمط التقليدي في طريقة تقديم الخدمة .

ويضم المركز البالغ مساحته 18 الف قدم مجالس تشبه جلسات المطاعم والكافيات يبلغ عددها 25 مجلس ، فيما سيقوم باستقبال العملاء وانجاز معاملاتهم 33 موظف لديهم مهارات نوعية في تقديم الخدمات الاجتماعية، كما تم تدريبهم حديثا للقيام بخدمات شاملة تتعلق بكل الاقسام الموجودة في الهيئة. ويتميز المركز بإطلاله على الشارع سمحت بدخول الضوء الى كل انحائه فيما زينت الالوان الزاهية كل ارجائه وجدرانه والوان مقاعده ما يضفي احساس بالارتياح والسرور عند زواره.

ويمكن للعميل ان يختار الجلوس في جلسات شبه مغلقة في حال أختار ان يتحدث عن مشكلته او مطالبه بشكل سري، حيث تم تصميم بعض الجلسات التي تراعي الخصوصية ، تم توزيعها في المساحات الجانبية الممتدة على طول المنطقة الوسطى في المركز، فيما تم الابقاء على مفهوم الابواب المفتوحة في كل انحاء المركز للتأكيد على ازالة الحواجز بين الدائرة والعميل .



