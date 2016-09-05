محمد بن راشد: الكلمة أمانة عظيمة وبها تقوم الحضارات وتتقدم الأمم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المشاركين في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكُتَّاب العرب.

وقال سموه في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مخاطبا المشاركين في اجتماع المكتب الدائم للأدباء والكُتَّاب العرب: " الكلمة أمانة عظيمة.. بها تقوم الحضارات وتتقدم الأمم، والأدباء والمفكرون يحملون مسؤولية نشر روح التسامح بين الناس".

وأضاف سموه: "خصصنا عاماً للقراءة لتدعيم قواعد نهضتنا بعلم نافع وفكر مستنير، والقراءة تأتي ضمن أهم ما نحرص على تأصيله في أبنائنا من عادات تجعل منهم مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم".