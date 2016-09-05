والد الشهيد الحبسي: نفخر باستشهاده وكنت أعتبره شقيقي الأصغر

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد "الشهيد ملازم راشد أحمد عبدالله الحبسي"، أحد جنودها البواسل بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وقال والد الشهيد لـ "الامارات اليوم" تشعرت بالفخر والعزة عند سماعي خبر استشهاد ابني راشد، قدم روحه فداء للوطن ودفاعا عن شرف الأمة العربية.

وأوضح أن راشد يبلغ من العمر 36 سنة ومتزوج ولديه خمسة أبناء من بينهم ثلاث أولاد وبنتان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أعز وأحب من الولد ولكننا فخورون باستشهاده تلبية للقيادة الرشيدة ودفاعا عن الوطن العربي.

وأضاف أن الشهيد ذهب إلى اليمن ضمن عملية إعادة الأمل قبل شهرين وكان دائم التواصل مع أسرته وزوجته وأطفاله، موضحاً أنه كان يحرص على الاطمئنان على جميع أفراد الأسرة بشكل شخصي واتصاله على هواتفهم لسماعه صوتهم.

وأشار إلى أنه كان يعتبر الشهيد شقيقه الأصغر لأنه أكثر الأبناء قربا له ودائما ما كان يخبره عن أحواله الشخصية، موضحاً أن من صفاته صلة رحمه وحبه لأطفاله ولوالديه كما كان ملتزما بصلاته ومحبوبا بين جميع سكان المنطقة.

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