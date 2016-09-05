قائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم مواطناً لتعاونه في إنقاذ شخص من الغرق

كرّم قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي بن علوان النعيمي، المواطن عبدالله عبدالسلام الحمادي البالغ من العمر 16 عاماً لتعاونه مع الشرطة في إنقاذ شخص يحمل جنسية دولة آسيوية من الغرق في بحر رأس الخيمة، وذلك كما ذكرت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت الشرطة أن اللواء علي بن علوان النعيمي قدّم للمواطن الحمادي شهادة تقدير وهدية تذكارية نظير ما قدمه من دور ملموس وأثنى على شجاعتة الكبيرة التي عكست الحس العالي بالمسؤولية والتحلي بالواجب الانساني اتجاه مجتمعه بشكل عام وهو في عمر الـ 16 عاماً فقط ، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الاجهزة الشرطية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى في إطار تعزيز الامن والاستقرار مسؤولية جماعية وما تحلى به من إيجابية والتي تؤكد عليها جميع الجهات والمؤسسات المحلية في تعزيز نشر ثقافة الايجابية في التفاعل مع البيئة المحيطة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع من أجل تجسيد صورة المواطن الإيجابي.