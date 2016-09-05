مواطنون يوقّعون عقود المساكن خلال مبادرة «مسكن العمر»

وقّع 100 مستفيد من قرارات الدعم السكني في مجمع عجمان - الرقايب 2 عقود المساكن الخاصة بهم، في مبادرة «مسكن العمر» التي نظّمها البرنامج في فرعه برأس الخيمة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، المهندس محمد المحمود، حرص البرنامج على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المضافة، والمبادرة في طرح الحلول، ما يسهم في دعم استقرار الأسرة المواطنة. ولفت الى رفع قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المجمع إلى 800 ألف درهم، إضافة إلى تخفيض مبلغ كل وحدة سكنية نحو 100 ألف درهم من المبلغ السابق. كما خفض البرنامج قيمة المبلغ المدفوع مقدماً من المستفيدين إلى 10 آلاف درهم، حداً أدنى، مع إمكان دفع المبلغ الفارق من إجمالي قيمة المسكن خلال 18 شهراً من توقيع العقد.

وكان البرنامج قد نظم فعالية «مسكن العمر» بحضور 200 مستفيد من قرارات الدعم السكني من فئة المساكن الحكومية في مجمع عجمان السكني بمنطقة الرقايب2. وجاءت الفعالية حرصاً على إسعاد المتعاملين وتمكينهم من التعرف الى تفاصيل المجمع السكني، واختيار النماذج التي تناسب احتياجاتهم.

وشملت المبادرة تعريف المتعاملين بمميزات المساكن في مجمع عجمان السكني، الذي حاز تقييم لؤلؤتين من برنامج «استدامة» في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشرح معايير الاستدامة المطبقة فيه. وحرص البرنامج على بناء مجمعات سكنية توفر مساكن ملائمة وخدمات ومرافق عامة مميزة وشبكات طرق وحدائق عامة بالتنسيق مع الحكومة المحلية، وتم تصميم المخططات العمرانية للمجمعات السكنية على مستوى عالٍ من الجودة.