«الموارد البشرية والتوطين» تحذّر من التهاون في تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت العمالية، من التهاون في تنفيذ اشتراطات قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بدعوى قرب الإعلان عن نهاية تطبيقه، المقرر منتصف الشهر الجاري، مؤكدة أن نسبة الالتزام بهذا القرار تجاوزت 99.7% منذ بدء سريان القرار في منتصف يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس الماضي.

وحددت 10 إرشادات من شأنها تجنب مخاطر العمل تحت أشعة الشمس، ودعت إلى الالتزام بها بعد انتهاء تطبيق «حظر الظهيرة»، إذ ينبغي الاهتمام بها طوال فصل الصيف.

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر الجاري، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً.

وتفصيلاً، أكد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة التزام أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت العمالية بشروط ومعايير قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، مشيراً إلى تواصل الحملات المكثفة لرصد وضبط أي تهاون أو تقاعس في تنفيذ القرار مع اقتراب نهاية تطبيقه.

ودعا إلى الحفاظ على «المعدلات المثالية» للالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة التي يهدف إليها القرار، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الملتزمة بالقرار منذ بداية سريان القرار حتى نهاية الشهر الماضي، بلغ 41 ألفاً و693 منشأة على مستوى الدولة، مقابل 116 منشأة مخالفة، محققة نسبة بلغت 99.72% وفق رصد فرق التفتيش التابعة للوزارة.

ونوّه بنسبة الالتزام العالية التي أبداها أصحاب العمل بتنفيذ اشتراطات قرار الحظر وقت الظهيرة، معتبراً أن التفاعل الإيجابي مع القرار يؤكد حرص أصحاب العمل على حماية عمالهم، وإبراز الصورة الحضارية للدولة.

إلى ذلك، حددت الوزارة 10 نصائح أو إرشادات في كتيب توزعه على العمال الذين يمارسون مهام عملهم في المناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، شملت خمس نصائح وقائية، وخمساً أخرى علاجية.

ووفق الكتيب الإرشادي، الذي تم توزيعه خلال حملات توعية تجاوز عددها 20 ألفاً في مختلف مناطق الدولة، فإن أولى النصائح الوقائية تدعو الى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، لأن ذلك يؤدي إلى إنهاك حراري شديد، ويصيب بالجفاف، وربما توقف الكلى أوالسكتة الدماغية، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة. وتضمنت النصيحة الثانية وضع كريم للوقاية من الشمس، إذ يعمل هذا على مقاومة العديد من الأمراض التي قد تصيب الجلد، خصوصاً لذوي البشرة الحساسة، وأهمها حروق الجلد الشمسية مختلفة الدرجات، وطفح التعرض للشمس، أو ما يعرف بـ«الحصف»، أو الدمامل الصغيرة نتيجة للرطوبة وتجمع العرق والأملاح على سطح الجلد، كما يكون الجلد عرضة لظهور الفطريات الملونة أو «التينيا» متعددة الألوان.

وأكدت النصيحة الثالثة أهمية استخدام المظلات والقبعات الواقية في المكان المعرض لأشعة الشمس المباشرة. وتمثلت النصيحة الرابعة في ضرورة شرب الماء بكثرة على فترات متقاربة، حتى في حالات عدم العطش، لأن ذلك يعمل على إعادة تروية الجسم، ويجنبه الإصابة بالجفاف، الذي بدوره يشكل خطراً على الأعضاء الداخلية، خصوصاً الكلى، فيما دعت آخر النصائح الوقائية إلى إضافة كمية من الملح إلى الطعام والشراب، لأن العمل تحت أشعة الشمس يتسبب في ظهور عرق كثيف للعامل ما يفقده كمية كبيرة من الماء والأملاح المعدنية من الجسم ومن الدم، ولمقاومة فقدان الملح من الجسم، يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من السوائل الدافئة، مع ضرورة إضافة من ربع ولغاية نصف ملعقة صغيرة ملح في كل كوب، مع زيادة معدل الملح في الطعام الذي يأكله العامل خلال النهار.

وشملت النصائح العلاجية الخمس عند الإصابة بأعراض الإنهاك الحراري أو ضربة شمس، سرعة نقل المصاب إلى مكان منخفض الحرارة ومظلل، شريطة ألّا يتعرض لتيار هواء بارد، ثم البدء في محاولة خفض حرارة الجسم إذا ما استمرت درجة حرارته مرتفعة بعد نقله إلى مكان بارد بفترة من 15 إلى 20 دقيقة، إذ ينبغي على مرافقيه فك ملابسه، وجعله يستلقي بشكل مريح على ظهره، مع رفع رأسه إلى أعلى من مستوى الجسم، ثم تركيز مروحة على مكان العامل المصاب. ويمكن استعمال قطعة إسفنج أو فوطة مبللة بالماء البارد لتبريد رأس المصاب وأطرافه لتخفيض الحرارة، مع تجنب استخدام الثلج خوفاً من حدوث تقلصات في الأوعية الدموية.

ولفتت النصيحة الثالثة إلى ضرورة إعطاء المصاب عصائر باردة، مقاومة لارتفاع الحرارة، مثل عصير البرتقال واليوسفي والليمون بالنعناع والعسل، والكركديه والقصب، وذلك بعد العمل على خفض درجة حرارته، كونها تحتوي على أملاح لتعويض السوائل التي فقدها الجسم. وحذرت النصيحة الرابعة من تناول المصاب أي مشروبات منبهة، تحتوي على الكافيين، كالشاي والقهوة بمشتقاتها وغيرهما، لأنها قد تؤدي إلى إصابة العامل بالجفاف الذي قد يتلف الكلى، وكذا عدم تناول المشروبات الغازية، كونها تحتوي على كمية عالية من السكر، بينما هو فقد كثيراً من الأملاح نتيجة التعرق.

وتضمنت النصيحة الخامسة ضرورة الإسراع بإخطار المشرف في الموقع بالحالة، وسرعة إخطار العيادة أو طبيب الموقع، لتطبيق الإسعافات الضرورية، من خلال إعطاء المصاب المحاليل التي تحتوي على الأملاح المعدنية عن طريق الحقن بالوريد، سواء تحسنت حالة العامل المصاب أو استمرت حالة الإعياء.