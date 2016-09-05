«طرق دبي» تستحدث خدمات إلكترونية لأنشطة النقل التجارية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من الخدمات ذات الصلة بأنشطة النقل التجارية، على موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار مواكبة رؤية حكومة دبي الرامية إلى إسعاد الناس، خصوصاً المتعاملين منهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، أحمد بهروزيان، إن الهيئة أطلقت خدمات على موقعها الإلكتروني والمتعلقة بأنشطة النقل التجارية، وهي: إضافة شريك أو مدير، وحذف شريك أو مدير، وتغيير الاسم التجاري، وتعديل بيانات الشركاء، مؤكداً أن توفير هذه الخاصية على الموقع الإلكتروني يهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم التجارية بشكل سهل وسريع، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المتعاملين، ما يحد من حالات ازدحام المراجعين. وأضاف أن الهيئة لديها 173 خدمة ذكية، وأن توفير هذه الخدمات الإلكترونية لأنشطة النقل التجارية يعتبر إضافة متميّزة للتحول الذكي الذي تنتهجه الهيئة لجعل إمارة دبي أذكى مدينة في العالم من حيث الخدمات الحكومية.