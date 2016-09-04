100 مواطن يوقعون عقود مساكنهم في مجمع عجمان السكني بـ "الرقايب 2"

وقع مائة مواطن من المستفيدين من قرارات الدعم السكني في مجمع عجمان السكني بمنطقة "الرقايب 2" عقود المساكن الخاصة بهم، وذلك خلال مبادرة "مسكن العمر" التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان اليوم بفرعه في إمارة رأس الخيمة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان المهندس محمد المحمود حرص البرنامج على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المضافة والمبادرة في طرح الحلول ما يساهم في دعم استقرار الأسرة المواطنة، مشيراً إلى أنه تم رفع قيمة الدعم السكني لجميع المستفيدين من المجمع إلى 800 ألف درهم وتخفيض مبلغ كل وحدة سكنية حوالي 100 ألف درهم من من المبلغ السابق، فضلاً عن تخفيض قيمة المبلغ المدفوع مقدما من المستفيدين إلى 10 آلاف درهم كحد أدنى مع إمكانية دفع المبلغ الفارق من إجمالي قيمة المسكن خلال 18 شهر " سنة ونصف " من توقيع العقد.

وعبر المستفيدون عن سعادتهم بالحصول على الخدمة حيث أشاد المواطن عبدالرحمن حسن عبدالرحمن (أحد المستفيدين من المجمع السكني في عجمان) بدور البرنامج والخدمات التي يقدمها في سبيل الاستقرار السكني، معبرا عن سعادته بتصميم المجمع خاصة فيما يتعلق بتوفير الحدائق الخلفية بين المساكن والتي تعتبر مكانا آمنا لأطفالنا للعب وممارسة الرياضة، مثمناً دور البرنامج في رفع قيمة الدعم السكني إلى 800 ألف درهم وتخفيض السعر حوالي 100 ألف درهم من قيمة المسكن.

كما أثنى المواطن سعيد محمد السعدي على سرعة تقديم الخدمة في المبادرة وسهولة الإجراءات لتوقيع المسكن، مشيداً بجهود البرنامج المبذولة لتحقيق السعادة للأسرة الإماراتية.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للاسكان سبق ونظم فعالية "مسكن العمر" بحضور 200 مستفيد من قرارات الدعم السكني من فئة المساكن الحكومية في مجمع عجمان السكني بمنطقة "الرقايب2" في امارة عجمان حيث جاءت هذه الفعالية حرصا على إسعاد المتعاملين وتمكينهم من التعرف على تفاصيل المجمع السكني واختيار النماذج السكنية التي تتناسب واحتياجاتهم إلى جانب التوقيع على اتفاقية الحصول على المسكن بين المستفيدين والبرنامج.

وشملت المبادرة تعريف المتعاملين بمميزات المساكن في مجمع عجمان السكني الواقع بمنطقة "الرقايب 2" والذي تبلغ فيه مساحة أرض المشروع الإجمالية 447 ألف متر مربع بالاضافة إلى شرح معايير الاستدامة المطبقة في مساكن المجمع الذي حاز على تقييم لؤلؤتين من برنامج "استدامة" من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

ويحرص البرنامج على بناء مجمعات سكنية توفر مساكن ملائمة وخدمات ومرافق عامة مميزة وشبكات طرق وحدائق عامة بالتنسيق مع الحكومة المحلية، فيما تم تصميم المخططات العمرانية للمجمعات السكنية على مستوى عالٍ من الجودة، كما تضم المجمعات مسارات آمنة للمشاة وأماكن لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية والتي تشكل عنصر جذب لقاطني المجمع من المواطنين.