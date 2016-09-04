الشامسي: السياسة الوطنية للفضاء تعزز جهود الدولة في إعداد الكفاءات الوطنية لتطويرها

أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية للفضاء يمثل خطوة رائدة من سموه تدعم رؤية الدولة وجهودها في السباق العالمي لاستكشاف الفضاء، ودخولها هذه الصناعة العالمية، وأن اعتماد سموه مبلغ 20 مليار للاستثمار في مجال تكنولوجيا الفضاء سيعزز من جهود إعداد وتنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة هذه الصناعة والابداع فيها مستقبلا.

وأضاف الدكتور الشامسي أن كليات التقنية العليا كأكبر مؤسسة للتعليم العالي بالدولة، تسعى دائما لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية وتحرص على أن تكون جزءً فاعلاً في تحقيقها، من خلال إعداد الشباب وتأهيلهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، مشيرا الى أن برامج كليات التقنية وتخصصاتها المختلفة تتمتع بالمرونة والقدرة على التطوير بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية المستقبلية، منوها الى أن الكليات وقّعت العام الأكاديمي الماضي مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء والتي يتم بموجبها تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الفضائي، حيث تمثل برامج كليات التقنية التي تركز على المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة أساسا جيدا لتطوير برامج أكاديمية لخدمة قطاع الفضاء، في ظل بيئة تعليمية تعنى كثيرا بالجانب التطبيقي وتحفز طلبتها على الابداع والابتكار العلمي.