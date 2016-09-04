سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تعقد شراكة مع مدينة دبي الطبية

قامت سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، السلطة المسؤولة عن وضع السياسات التنظيمية وأطر العمل لتعزيز نمو مجمعات دبي الإبداعية وقدرتها التنافسية المستدامة، بتوقيع اتفاقية شراكة مع مدينة دبي الطبية، أكبر منطقة حرة للرعاية الصحية في العالم، والوجهة الرائدة للرعاية والرفاهية الصحية، بهدف توفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى في المناطق الحرة العشر التي تشرف عليها سلطة دبي للمجمعات الإبداعية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التزام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية بتوفير بنية تحتية مبتكرة ومرافق عالمية للمجمعات الإبداعية بما يزيد من جاذبيتها كمكان مثالي للأعمال وبما ينسجم مع خطة دبي 2021 في التحول إلى المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، أحمد بن بيات، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأول للمجموعة في سلطة مدينة دبي الطبية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، وتهدف الاتفاقية إلى تحديد آليات التعاون بين الجانبين وتمكّن مرافق الرعاية الصحية المرخصة في مدينة دبي الطبية من تأسيس فروع لها داخل المجمعات التابعة لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد مدير عام سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، أحمد بن بيات، أن سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تسعى دوماً للارتقاء بمكانة دبي التي طالما تميزت محلياً ودولياً بمزايا الابتكار والإبداع، وتحولت لوجهة إقليمية وعالمية مستقطبة للإنتاج الإبداعي. مشيراً أن مثل هذه الاتفاقيات تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مختلف المجالات ومنها الصحي.

وأضاف بن بيات:" تنسجم هذه الاتفاقية مع مبادرة (مسرعات دبي المستقبل) التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة الدولة في مجال صناعة المستقبل وذلك في عدد من القطاعات ذات الأهمية الحيوية للدولة ومنها الصحة. كما تخدم هذه الاتفاقية المبادئ الرئيسية للسلطة كمنصة راعية وحاضنة للابتكار والإبداع، وتسهم في خلق بيئة مستدامة وذلك من خلال تأمين مرافق الرعاية الصحية التي تعتبر ضرورة أساسية لتمكين العاملين في المجالات الإبداعية من العمل والعيش ومزاولة الأعمال بشكل آمن. كما يساعد تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الرعاية الصحية، على رفع مستويات النمو الاقتصادي لدبي".

من جانبها، قالت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأول للمجموعة في سلطة مدينة دبي الطبية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، "إن خطة دبي 2021، تؤكد على عدة محاور على رأسها الارتقاء بنظام الرعاية الصحية، وجعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، وتماشياً مع هذه الرؤى، نعمل في سلطة مدينة دبي الطبية بعزيمة لا تفتر لتطوير سياساتنا وشراكاتنا التي من شأنها أن تعزز نظام الرعاية الصحية عالي الجودة في الإمارة والذي يتكيف باستمرار مع المتغيرات المختلفة لسكان دولتنا الحبيبة".

وأضافت: "ستتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المبتكرة في المناطق الحرة التابعة لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، مما ستسهم في جهود التنوع الاقتصادي في دبي وفي دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف المجالات بشكل عام والمجال الصحي بشكل خاص".

وتماشياً مع خطة دبي 2021، توفر الاتفاقية الاحتياجات الأساسية لكافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية العاملة في الإمارة. كما ستشجع هذه الخطوة سكان المجمعات الإبداعية على اتخاذ إجراءات استباقية لاتباع أنماط حياة صحية والحفاظ على صحتهم وسعادتهم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، والتي تشرف على عشر مناطق حرة في دبي، تمثل محركاً رئيساً للنمو في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعهيد، والإعلام والترفيه، وتطوير رأس المال البشري، والتعليم العالي، وعلوم الحياة، والطاقة والبيئة، والتصميم.