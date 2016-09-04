تحديد عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر، لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تبدأ من الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم، وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والتي تنص على ان تكون اجازة عيد الاضحى والوقفة ثلاثة أيام.

ورفع غباش أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الامارات.

كما هنأ الوزير حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.