قرقاش: تضحية أبناء الإمارات وحملتهم المظفرة مفصل حاسم في تغيير مجرى حرب اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تضحية أبناء الإمارات وحملتهم المظفرة مفصل حاسم في تغيير مجرى حرب اليمن، وشجاعتهم وعطائهم حرر الجنوب وغير سير المعركة.

وأضاف قرقاش: "حطم أبناء الإمارات بشجاعتهم وتضحيتهم خطط التمرد في اليمن، وجاء أدائهم صاعقا للعدو وقوبلوا بترحيب أهل الجنوب وعرفناهم، فهم المحرر و المخلِّص".

وتابع قرقاش في تغريدة أخرى : "نفتخر بالشهيد وتضحيته، هو الوطن بولائه وإنتمائه، حياته شجاعة ورحيله عِزَّة، والإمارات أقوى وأمنع بفضل هذه الكوكبة المختارة من أبنائها البررة".