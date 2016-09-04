خبير في شرطة دبي يحصل على اعتماد عالمي في فحوص بيولوجية دقيقة

حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على اعتماد عالمي لأحد خبرائها، الرائد الدكتور راشد الغافري، لمزاولة وإجراء الفحوص المخبرية، المتخصصة في الفحوص البيولوجية، وفحص الـ«دي أن أيه»، من قبل أقدم مؤسسة متخصصة وعريقة في هذا المجال على مستوى العالم، وهي المؤسسة الألمانية للعلوم الجنائية، حيث يمنح هذا الاعتماد شرطة دبي صلاحية الإدلاء بشهادتها في المجال البيولوجي، أمام المحاكم الألمانية ومحاكم الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، العقيد أحمد مطر المهيري، إن الغافري بذل جهوداً كبيرة، لاجتياز الاختبارات الدقيقة للمؤسسة الألمانية للعلوم الجنائية، والحصول على هذا الاعتماد المهم، الذي يعتبر إنجازاً جديداً لشرطة دبي. وأضاف المهيري: لا يمكن منح شهادة الاعتماد، إلا عندما يكون المُتقدم للفحوص مؤهلاً علمياً وتقنياً بشكل كبير، حيث يتعرض لاختبارات فحص عينات دقيقة ومعقدة جداً. وأوضح أن الغافري شارك ضمن مجموعة المختبرات الجنائية في إنجاز اختبارين متخصصين، شمل الأول فحوص الحمض النووي للكروموسوم الذكري، والثاني تحديد سمات الحمض النووي للخلايا الطلائية.