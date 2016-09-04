أجهزة لكشف تسربات المياه في المباني بالشارقة

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تركيب الجهاز المبتكر، لكشف التسربات الداخلية وغير المرئية، والذي قدمته الهيئة كمشروع ابتكاري، واعتمدته وزارة الطاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بعدد من المباني الحكومية السكنية والمساجد، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على المياه من الهدر.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة بادرت بتنفيذ العديد من المشروعات، لمراقبة وإدارة شبكات توزيع ونقل المياه التابعة لها، لرفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد، ومن خلال نموذج مبتكر، تم تطوير استخدام جهاز التحكم في تدفقات المياه المدفوعة مسبقاً، والمستخدم في جميع أنحاء العالم، بغرض قياس وكشف التسربات الداخلية. وقد تم تركيب هذا الجهاز في العديد من المواقع، مثل المساجد والمباني الحكومية والفلل، وحقق نتائج واعدة ومبشرة في مجال كشف التسربات الداخلية وغير المرئية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتوسع في المشروع التجريبي، لتغطية كل المباني الحكومية والمدارس والمساجد، والمشتركين الذين لديهم استهلاك عالٍ من المياه، وذلك بغرض كشف وتخفيض معدلات فاقد المياه، ومساعدة المشتركين في حل مشكلات التسربات الداخلية، التي تعاني منها المباني التابعة لهم.

وأكد أن تطوير الجهاز الجديد تم بالتعاون بين فريق البحث العلمي بالهيئة، وفريق بحثي من الجامعة الأميركية، في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية.