مذكرة تفاهم تتيح لنزلاء «العقابية» استكمال تعليمهم

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بهدف إتاحة الفرصة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، لاستكمال مسيرة التعليم، ما يوفر لهم فرص العمل بعد اندماجهم في المجتمع، وبشكل يقلل نسبة البطالة لديهم، ويسهم في تقليل نسبة عودتهم للجريمة ومخالفة القانون.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة، نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد حمد خميس الظاهري، ومدير عام المعهد الدكتور عبدالرحمن الحمادي، وذلك بمقر المعهد في أبوظبي.

وتنص المذكرة على وضع برامج لتأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع المحيط بهم، كأعضاء فاعلين يسهمون في بناء أسرتهم ووطنهم، وطرح البرامج المهنية على مستوى الدولة، بحيث يمكنهم الحصول على الشهادة العلمية للبرنامج المطروح، بعد استكمال متطلباتهم بنجاح، ليستطيعوا بعدها التقدم لشغل وظيفة ما، أو إكمال تعليمهم إذا رغبوا، كما سيتم دعمهم بالإرشاد الوظيفي، خلال مسيرة تعليمهم، لتمكينهم من تحديد أهدافهم المستقبلية.