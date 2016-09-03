محمد بن راشد: أعلنا عن مشروع لمدينة مصغرة في دبي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "أعلنا عن مشروع لمدينة مصغرة في دبي تمثل تصورنا لمدن المستقبل، أسميناها جميرا سنترال وتمتدعلى مساحة 47 مليون قدم مربع".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة لاحقة "المدينة تتسع لـ35 الف نسمة وتستطيع استقبال 100 مليون زائر، وتضم 37 ساحة عامة، وهي الأكثر توازنا عمرانيا وبيئيا وحضريا".

وتابع سموه "جميرا سنترال تضم شبكة مواصلات طبقية تضم مسارات تحت الأرض ووسائل نقل أرضية صديقة للبيئة وشبكة ترام معلقة بالهواء".

وفي تغريدة لاحقة قال سموه "جميرا سنترال" ستحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها من المرافق، بمدارس ومستشفيات ومكاتب وسكن وحدائق ومراكز تسوق وشرطة ذكية ومرافق مجتمعية متكاملة.

وستضم "جميرا سنترال" كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شبكة طرق متكاملة للدراجات الهوائية لتقليل تلوث بيئتها الداخلية وتوفير بيئة صحية لسكانها و56% من مساحة المدينة ساحات مفتوحة.

واختتم سموه قائلاً "جميرا سنترال" تمثل جزء من تصورنا لدبي المستقبل .. وهدفنا أن تكون دبي هي النموذج الذي تتطلع له مدن العالم.