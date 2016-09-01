نجلاء العور توجه بتمديد ساعات استقبال المراجعين في مراكز خدمة المتعاملين على مستوى الدولة

وجهت وزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور بتمديد ساعات استقبال المراجعين في جميع مراكز خدمة المتعاملين ومكاتبها على مستوى الدولة ليصبح من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا بدلا من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا وإلغاء القرار الإداري السابق الصادر عام 2010 بهذا الخصوص، وذلك اعتبارا من الرابع من سبتمبر الجاري.

يأتي القرار بعد سلسلة الزيارات التي قامت بها وزيرة تنمية المجتمع إلى مراكز ومكاتب الوزارة في مختلف إمارات الدولة - وعددها 21 مكتبا إضافة إلى 6 منافذ - لتقديم الخدمة ولقاءاتها المستمرة مع المراجعين والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي إحتياجاتهم.

وأكدت أن الوزارة يجب أن تعمل وبشكل دائم على تطوير العمل في مراكزها ومكاتبها على مستوى الدولة بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة والكفاءة فيها من ناحية أخرى.

وأوضحت أن قرار الوزارة بتمديد ساعات استقبال المراجعين في مكاتب الشؤون الاجتماعية يأتي تلبية لرغبة المراجعين وتحقيقا لأهداف الوزارة لخدمة المتعاملين معها.