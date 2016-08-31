وزارة العدل تدرس اطلاق عيادة قانونية تقدم الارشاد القانوني للجمهور

زار وزير العـدل صباح اليوم دار القضاء بالشارقة، سلطان سعيد البادي، يرافقه وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومدير دائرة التفتيش القضائي، وبعد جولة على مراكز الخدمة والاستماع

الى بعض الموظفين والمراجعين، عقد معاليه مع مرافقيه ومجموعة من رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية الاتحادية جلسة عصف ذهني تم خلالها التداول بسبل تفعيل العمل القضائي، وتعزيز نسب الانجاز، وتسهيل وصول العدالة الى طالبيها، لاسيما مع بدء السنة القضائية الجديدة 2016 – 2017، والتي تصادف السنة الأولى من الدورة الاستراتيجية الرابعة 2017 – 2021.

وقد شدد البادي على ضرورة السير بالمشاريع الابتكارية التي اقرتها الوزارة، متمنياً على رؤساء المحاكم ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل القضائي، بما يسهل على المتعاملين وصولهم الى حقوقهم، وعلى القضاة انجاز أعمالهم ومراجعة ملفات الدعاوى المعروضة عليهم دون تأخير.

وقد تناقش المجتمعون في معوقات العمل القضائي مع التشديد على الانجازات المحققة، وكان الاتفاق على ضرورة تعميق علاقة التعاون والثقة بين القضاة والمحامين، لما لذلك من أثر على مصالح الخصوم في الدعاوي، وذلك من خلال ايجاز اللوائح والاحكام القضائية دون اخلال بحقوق الدفاع المحمي بموجب القانون، كما تم الاتفاق على الالتفات الجدي إلي اوضاع بعض الموظفين العاملين في المحاكم والاهتمام بهم والاستفادة القصوي من خبراتهم للسير في الدوام المسائي المطلوب بالحاح في بعض انواع الدعاوي.

والمح الوزير إلي امكانية تشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوي تعكف على دراسة التعديلات الضرورية في قانون الاجراءات المدنية بشكل يواكب التطور التقني الهائل الذي تشهده الدولة، ومقتضيات التحول نحو الحكومة الذكية.

وحث البادي رؤساء المحاكم على تفويض بعض الصلاحيات الادارية إلي القضاة الذين يعاونونهم في المحكمة مما يسهل انكباب رؤساء المحاكم على العمل القضائي.ولفت أخيرا إلي دراسة تجريها الوزارة حاليا تهدف إلي اطلاق عيادة قانونية تقدم الارشاد والنصح القانونيين إلي البجمهور، الأمر الذي قد يؤدي إلي انخفاض أعداد الدعاوي التي تقدم دون سند قانوني لها.

ووعد معاليه بعقد هذه الجلسات بشكل دوري في المستقبل القريب.