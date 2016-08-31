"الخدمة الوطنية" تدعو طلبة الثانوية إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 - 2016 الذين أنهوا امتحانات الدور الثالث إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد لإستكمال إجراءاتهم وتقديم الشهادات الدراسية.
دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 - 2016 الذين أنهوا امتحانات الدور الثالث إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد لإستكمال إجراءاتهم وتقديم الشهادات الدراسية.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|04:40
|06:00
|12:24
|15:53
|18:40
|20:10
|أبو ظبي
|04:44
|06:04
|12:28
|15:57
|18:44
|20:14
|الشارقة
|04:40
|06:00
|12:24
|15:53
|18:40
|20:10
|عجمان
|04:40
|06:00
|12:24
|15:53
|18:40
|20:10
|رأس الخيمة
|04:36
|05:56
|12:20
|15:49
|18:36
|20:06
|الفجيرة
|04:34
|05:54
|12:18
|15:47
|18:34
|20:04
|أم القيوين
|04:40
|06:00
|12:24
|15:53
|18:40
|20:10