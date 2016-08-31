الإمارات اليوم

"الخدمة الوطنية" تدعو طلبة الثانوية إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد

التاريخ::
المصدر:

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 - 2016 الذين أنهوا امتحانات الدور الثالث إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد لإستكمال إجراءاتهم وتقديم الشهادات الدراسية.

متوفر في App Store متوفر في Google Play

مواد ذات علاقة
المزيد من الأخبار المحلية
آخر الأخبار
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:40 06:00 12:24 15:53 18:40 20:10
أبو ظبي 04:44 06:04 12:28 15:57 18:44 20:14
الشارقة 04:40 06:00 12:24 15:53 18:40 20:10
عجمان 04:40 06:00 12:24 15:53 18:40 20:10
رأس الخيمة 04:36 05:56 12:20 15:49 18:36 20:06
الفجيرة 04:34 05:54 12:18 15:47 18:34 20:04
أم القيوين 04:40 06:00 12:24 15:53 18:40 20:10