"الخدمة الوطنية" تدعو طلبة الثانوية إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 - 2016 الذين أنهوا امتحانات الدور الثالث إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد لإستكمال إجراءاتهم وتقديم الشهادات الدراسية.