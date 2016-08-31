بالفيديو.. أول مركبة ذاتية القيادة تبدأ التشغيل التجريبي في دبي

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع شركة إعمار العقارية، غداً، التشغيل التجريبي لأول مركبة ذكية ذاتية القيادة تتسع لعشرة ركاب في منطقة بوليفارد محمد بن راشد، وذلك على مسار بطول 700 متر.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن التشغيل التجريبي للمركبة الذكية في منطقة بوليفارد محمد بن راشد يأتي بعد التجربة الناجحة لتشغيل المركبة الذكية في المرحلة الأولى، ويعتبر هذا الاختبار أيضاً جزءاً من خطة هيئة الطرق والمواصلات لاختبار التقنيات الخاصة بوسائل النقل ذاتية الحركة في بيئة دبي المناخية، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من التشغيل التجريبي للمركبة توعيه السكان بتقنية المركبات ذاتية القيادة، وتجربة تشغيل التقنية في مناخ إمارة دبي، والتعريف باستراتيجية حكومة دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تهدف التجربة الحصول على رأي الزوار والسكان في تنقية التنقل ذاتية القيادة من خلال طرح استبيان لجمع نتائج رضا الركاب وآرائهم.

وأضاف: صممت المركبة الذكية التي انتجتها شركة إيزي مايل / أومنيكس، لقطع مسافات قصيرة ومسارات مبرمجة سلفا وفي بيئات متعددة الاستخدامات، وتسير على مسارات افتراضية يمكن برمجتها بسهولة لإجراء انتقالات مفاجئة حسب الطلب، وهي مجهّزة بجميع متطلبات وضوابط السلامة لتحديد مسارها حسب ما هو مخطط له، ويمكّن نظام الاستشعار والنظام الذكي للمركبة من التعامل مع أية عوائق في طريقها ويجنبها التصادم.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد علي العبار: نشكر هيئة الطرق والمواصلات على دعمها ومساندتها لخططنا الهادفة إلى تطبيق واستخدام المركبات ذاتية القيادة في (وسط مدينة دبي)، مشيراً إلى أن تدشين التشغيل التجريبي للمركبة الذكية يعد دليلاً إضافياً على التزام الإمارة الراسخ بتشجيع أنماط النقل المستدامة والمنسجمة مع هدف خطة دبي 2021 لبناء مدينة ذكية مترابطة تقنياً.

وأضاف: "يعد الابتكار في قطاع النقل وإيجاد حلول للتنقل في المدينة أحدى الركائز الرئيسية لرؤية (دبي الذكية) التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، كما تشكل جزءاً من (استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة) التي تم إطلاقها مؤخراً، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة دبي في طليعة المدن العالمية لجهة تطبيق حلول النقل النظيفة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأكد محمد العبار أن (إعمار) تسعى لربط مختلف معالم (وسط مدينة دبي)، الوجهة السياحية والترفيهية الأكثر استقطاباً للزوار على مستوى العالم، بمركبات ذاتية القيادة لإضفاء المزيد من الراحة والرفاهية للسكان وزوار المعالم السياحية الشهيرة بما في ذلك (برج خليفة)، و(دبي مول)، و(دبي أوبرا)، و(سوق البحار)، إضافة إلى الفنادق المختلفة، كما سنعمل على إدراج هذه المبادرة النظيفة والذكية في مشروعنا المستقبلي العملاق (ميناء خور دبي).

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات دشنت في شهر ابريل الماضي التشغيل التجريبي الأول للمركبة الذكية خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، تحت شعار (النقل الحضري: ارتق بتفكيرك، واعمل بذكاء).

شاهد المركبة ذاتية القيادة التي ستبدأ التشغيل التجريبي في منطقة بوليفارد محمد بن راشد