دبي تشهد افتتاح أكبر حديقة مائية مطاطية في الشرق الأوسط

ذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ان دبي تشهد افتتاح حديقة مائية مطاطية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط على هيئة الشعار الرسمي لمدينة دبي".