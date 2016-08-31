الإمارات اليوم

دبي تشهد افتتاح أكبر حديقة مائية مطاطية في الشرق الأوسط

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ذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ان دبي تشهد افتتاح حديقة مائية مطاطية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط على هيئة الشعار الرسمي لمدينة دبي".

 

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