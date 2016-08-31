دبي تشهد افتتاح أكبر حديقة مائية مطاطية في الشرق الأوسط

ذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ان دبي تشهد افتتاح حديقة مائية مطاطية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط على هيئة الشعار الرسمي لمدينة دبي".
ذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ان دبي تشهد افتتاح حديقة مائية مطاطية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط على هيئة الشعار الرسمي لمدينة دبي".
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|04:39
|05:59
|12:24
|15:53
|18:41
|20:11
|أبو ظبي
|04:43
|06:03
|12:28
|15:57
|18:45
|20:15
|الشارقة
|04:39
|05:59
|12:24
|15:53
|18:41
|20:11
|عجمان
|04:39
|05:59
|12:24
|15:53
|18:41
|20:11
|رأس الخيمة
|04:35
|05:55
|12:20
|15:49
|18:37
|20:07
|الفجيرة
|04:33
|05:53
|12:18
|15:47
|18:35
|20:05
|أم القيوين
|04:39
|05:59
|12:24
|15:53
|18:41
|20:11