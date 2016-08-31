راشد المعلا يصدر قراراً بتشكيل لجنة احتفالات اليوم الوطني في أم القيوين

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل لجنة أم القيوين لتنظيم الاحتفالات باليوم الوطني الـ 45 للدولة تتولى التنسيق والتعاون مع جميع الدوائر والهيئات المحلية والإتحادية لوضع أجندة للفعاليات والاحتفالات بهذه المناسبة.

ونص القرار على أن يرأس اللجنة مدير عام دائرة التخطيط والمساحة القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين وعضوية جميع الدوائر المحلية والإتحادية في الإمارة عبيد سلطان طويرش.

واعرب عبيد سلطان طويرش عن شكره وتقديره لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا على اهتمامه المباشر والدعم المتواصل لإبراز هذه المناسبة الغالية على قلوب مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بالصورة التي تليق بها.

وأوضح أن اللجنة ستتولى التنسيق مع جميع الدوائر والهيئات المحلية والإتحادية لتنظيم الاحتفالات والفعاليات وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتعلقة باليوم الوطني الـ 45 إضافة إلى وضع خطة إعلامية عبر جميع الوسائل لتغطية تلك الفعاليات في إمارة أم القيوين .