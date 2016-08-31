الإمارات اليوم

شرطة الشارقة تشكر أفراد الجمهور لتعاونهم في عودة الشخص التائه لذويه

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شكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أفراد الجمهور على تعاونهم وتفاعلهم الايجابي الذي ساهم بعودة التائه إلى ذويه.

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