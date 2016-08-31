شرطة الشارقة تشكر أفراد الجمهور لتعاونهم في عودة الشخص التائه لذويه

شكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أفراد الجمهور على تعاونهم وتفاعلهم الايجابي الذي ساهم بعودة التائه إلى ذويه.
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شكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أفراد الجمهور على تعاونهم وتفاعلهم الايجابي الذي ساهم بعودة التائه إلى ذويه.
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