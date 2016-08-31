حاكم الفجيرة يشهد توقيع عقد مشروع تطوير وصيانة طريق حمد بن عبدالله

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، أمس، توقيع عقد مشروع تطوير وصيانة طريق حمد بن عبدالله في الإمارة، بحضور وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بجهود الوزارة، ودورها في تطوير البنى التحتية والطرق في الدولة، مؤكداً سموه أهمية مشروع تطوير طريق حمد بن عبدالله، الذي يعد الشريان الرئيس لمدينة الفجيرة. كما وجه سموه الجهات الحكومية والمحلية في الإمارة بتوفير كل أنواع الدعم اللازم للمشروع.

من جانبه، قدم النعيمي شرحاً عن المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمشروعات الجاري تنفيذها في الإمارة.