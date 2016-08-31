بلدية دبي تبحث عن قيادات جديدة

تبحث بلدية دبي عن قيادات جديدة من خلال كوادر البلدية الحاليين، الذين أثبتوا جدارتهم، وفق مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، الذي أشار إلى أن معايير الاختيار ستكون من حيث المؤهلات الوظيفية وسنوات الخبرة.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بإتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو الابتكار وتقديم أرقى مستويات الخدمة لمتعامليها.

وأوضح لوتاه أن الاختيار سيتم خلال الأسبوع الجاري، وإرفاق الأسماء المرشحة إلى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليطلع عليها سموه، ويعتمدها بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفق رؤية سموه لبلدية دبي.