"إقامة دبي": مأمور الجوازات في اللقطات المتداولة عبر "التواصل الإجتماعي" كان مشغولا بإنجاز مهامه الوظيفية

نفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس آب" من انشغال مأمور الجوازات بالعبث بهاتفه المتحرك متجاهلا عمله.

وتبين الصور التي بثتها الإدارة عبر حسابها على "الانستغرام" متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل في مطار دبي الدولي (بوابة السلام) كما وصفها سموه، والتي تظهر مدى انشغال مأمور الجوازات في إنجاز حركة دخول المسافرة بمتابعة سموه ؛ مستخدماً الأدوات الرسمية (ختم الدخول، جواز السفر) وليس كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي بأنه كان يعبث بهاتفه.

وفي هذا الصدد تناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من مصادر المعلومات وعدم المساهمة في نشر الشائعات.