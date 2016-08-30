محمد بن زايد يستقبل عدداً من القيادات النسائية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن استراتيجية النمو والتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري باعتباره الثروة والرهان الحقيقي لمستقبل وطننا المشرق، مشيداً بما حققته المرأة في كافة المجالات ومختلف الميادين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر البحر رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وعدد من الوزيرات وعضوات المجلس والقيادات النسائية العاملة في القطاعين المدني والعسكري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت مكانها الطبيعي في مسيرة التنمية الوطنية بفضل الرؤية الثاقبة والنظرة البعيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي مهد الطريق أمام المرأة لتشق طريقها بثقة وتتخطى كل الصعاب والعقبات لتبني الوطن مع شقيقها الرجل، منوها سموه بالدعم الذي تلقته المرأة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من منطلق إيمانه العميق بدورها الحيوي في البناء والتنمية والرقي.

وأكد سموه أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها ونجاحها في قيادة العديد من القطاعات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والسياسية وأضافت للعمل الوطني أبعادا مهمة وأساسية في مسيرة التطور والازدهار من خلال مشاركتها الفعلية والحقيقية في كافة الجوانب وتحقيقها للإنجازات والمكتسبات الوطنية مما مكنها أن تحتل مكانة مرموقة ومتقدمة على المستوى العالمي وأن تصبح رائدة في العديد من المجالات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة كعهدها الدائم والأصيل تنطلق وترتكز في تطورها وتقدمها على المواطن باعتباره المحرك الرئيس لعملية التنمية، مشيرا سموه إلى أنه بعد مرحلة بناء القواعد الأساسية في التعليم والصحة والبنية التحتية وتأهيل الكوادر الوطنية فإن المرحلة القادمة مرحلة تعتمد على التميز والإبداع والابتكار وعلى أبناء الوطن كما عهدناهم دائما ان يتسلحوا بالمعرفة والعلم وبذل المزيد من الجهود لتتواصل الإنجازات والنجاحات.