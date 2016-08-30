الطقس المتوقع في الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في الدولة حاراً بوجه عام، ومغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وقد تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف خاصة غربا.

كما توقع المركز أن يكون الطقس خلال اليومين القادمين حارا بوجه عام، ومغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحرعمان.