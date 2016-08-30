تكريم مواطناً لجهوده في العثور على طفلة إماراتية تائهة بمدينة هولندية

كرم وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد مير عبدالله الرئيسي، في مكتبه بديوان عام الوزارة المواطن محمد علي المناعي لجهوده في العثور على الطفلة الإماراتية مريم الفلاسي والتي كانت قد تاهت عن أهلها في مدينة مايسترخت الهولندية في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري.

ومنح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطن المناعي شهادة شكر وتقدير ودرعا تذكاريا تقديرا لجهوده المسؤولة التي ساعدت بالعثور على الطفلة حيث بث نداء على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي وقام بالاتصال بسفارة الدولة في هولندا والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور على ذوي الطفلة وجمع شملها مع ذويها.

وجرى التكريم بحضور الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد الهام الظاهري، و مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي راشد علي الظاهري.

وأثنى وكيل الوزارة على حسن تصرف المناعي وإخلاصه وحثه على مواصلة هذه الروح الإيجابية التي تعبر عن المواطنة المسؤولة وترسخ معاني الحس الإنساني وتعكس القيم الأخلاقية السامية التي تميز أبناء المجتمع الإماراتي.

كما أعرب عن شكره وتقديره لسفارة الدولة في هولندا والجهود التي بذلتها على هذا الصعيد من خلال الاستجابة الفورية والسريعة لنداء المواطن المناعي وقيامها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعرف على الطفلة الإماراتية وإيجاد ذويها والتواصل معهم في وقت قياسي.

بدوره أعرب المواطن محمد علي المناعي عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي على هذه المبادرة وأكد أن هذا التكريم يشكل مبعثا على الفخر والاعتزاز ومحفزا له على مواصلة عمل الخير بما يخدم أبناء المجتمع الإماراتي.