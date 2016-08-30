الإمارات اليوم

محمد بن راشد: الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمعت فريق عملي اليوم لجلسة عصف ذهني، راجعنا خلالها أداءنا، وناقشنا مجموعة من الأفكار والمبادرات الجديدة".

وتابع سموه: "المرحلة القادمة تتطلب فكرا جديدا،ودماء جديدة، وأفكار مختلفة لمرحلة نمو جديدة في الإمارات زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس، ودولة الإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها.. يتقدمهم في ذلك زايد وراشد طيب الله ثراهما".

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