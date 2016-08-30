محمد بن راشد: الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمعت فريق عملي اليوم لجلسة عصف ذهني، راجعنا خلالها أداءنا، وناقشنا مجموعة من الأفكار والمبادرات الجديدة".

وتابع سموه: "المرحلة القادمة تتطلب فكرا جديدا،ودماء جديدة، وأفكار مختلفة لمرحلة نمو جديدة في الإمارات زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس، ودولة الإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها.. يتقدمهم في ذلك زايد وراشد طيب الله ثراهما".