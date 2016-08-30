إطلاق نسخة جديدة من «مكاني» بالتزامن مع «جايتكس»

عقدت بلدية دبي اجتماعاً مع ممثلين الجهات من الإمارات الأربع المشتركة في نظام العنونة الذكي «مكاني»، وهي عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، لمناقشة المرحلة الثانية للمشروع.

واستعرض اللقاء كل ما يتعلق بالنظام من حيث تطبيقه في كل إمارة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ونشر الوعي بين الجمهور، وتثبيت اللوحات على المباني والمنشآت. كما تم إطلاع ممثلي الإمارات المشاركة في النظام على التحديثات الجديدة على التطبيق، حيث بدأ العمل على النسخة الجديدة لتكون جاهزة بالتزامن مع انطلاق معرض «جايتكس».

وشرح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، عبدالحكيم مالك، أن النسخة الثانية من نظام «مكاني» ستشهد تغييرات تطويرية عدة، حيث اتفقت البلدية مع شركة «هير نوكيا» التي كانت تملكها شركة مايكروسوفت ثم باعتها لمجموعة الشركات الألمانية (أودي، بي.ام. دبليو، ديملير) على استخدام خرائطها داخل التطبيق. والمعروف أن خرائط «هير» يمكن استخدامها دون الحاجة إلى الإنترنت، إذ توفر على مستخدمي التطبيق استعماله دون كلفة، من منطلق حرص الدائرة على تحقيق السعادة لأفراد المجتمع بما تقدمه لهم من خدمات ذكية.

وستعمل البلدية على إضافة خواص مهمة للتطبيق، مثل خاصية البحث الصوتي، وإمكان رؤية محيط الشوارع، وإضافة أكثر من 100 ألف معلم على مستوى الدولة.

وأضاف مالك أن التطبيق يسهل أيضاً عملية الملاحة في دولة الإمارات بشكل عام، حتى في الإمارات التي لم تبدأ بتطبيق النظام بعد. وسيضم التطبيق معالم الإمارات المشتركة، إضافة إلى أرقام «مكاني» لكل إمارة.

وذكر أن جميع الإمارات اختارت تصميم اللوحة ذاتها التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع تغيير بسيط في الألوان، لتمييزها عن الإمارات الأخرى. وقد ثبتت البلدية نحو 70 ألف لوحة حتى الآن، فيما ثبتت عجمان أكثر من 20 ألف لوحة، والعمل جارٍ مع الإمارات الأخرى.