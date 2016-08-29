حاكم رأس الخيمة يزور مدرسة الريادة بمناسبة العام الدراسي الجديد

ثمّن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ما حققته العملية التعليمية في دولة الإمارات من تطور وتقدم، بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إيماناً من سموه بأن التعليم أساس تحضر الشعوب وتقدم الأوطان، واللبنة الأولى في بناء الإنسان المبدع والمثقف، والمتسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ليواصل أبناء الإمارات مسيرة التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة لمستقبل مشرق للوطن والشعب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، صباح أمس، لمدرسة الريادة للتعليم الأساسي حلقة ثانية «بنات» في رأس الخيمة، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2016/‏2017 حرصاً من سموه على مشاركة أبنائه الطلبة والطالبات الاحتفال بعودتهم إلى المدارس.

وأشار سموه إلى أن شباب الوطن هم فخر الدولة ومستقبلها المشرق، وهم من تعقد عليهم الآمال والتطلعات، حاثاً سموه بناته الطالبات على بذل الجهد والعطاء، والسير على دروب التميز والإبداع في تحصيلهن الدراسي، لخدمة وطنهن ومجتمعهن، ومواصلة عملية البناء والتنمية، كما حث سموه أعضاء الهيئة التدريسية على بذل الجهد في خدمة المسيرة التعليمية في الدولة، لأنهم ركيزة من ركائز إعداد جيل المستقبل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم.

وحضر سموه أداء الطالبات قسم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، بعدها حضر سموه جانباً من الفصول الدراسية لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة الانجليزية، واستمع لشرح حول العملية التعليمية والتكنولوجيا المستخدمة في الفصول الدراسية، وتبادل أطراف الحديث مع بناته طالبات المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية، وحثهم على نهل العلم، وعدم التوقف عند التعليم والتطوير الذاتي.