«طرق دبي» تستأنف برامجها التوعوية المرورية في مدارس دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استئناف برامجها التوعوية في المدارس بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، من بينها إطلاق مسابقة السلامة المرورية بجوائز تصل إلى 50 ألف درهم للفرق الطلابية التي شكلتها الهيئة في المدارس قبل سنوات، تحت مسمى «فرق التوعية المرورية».

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، أن برنامج التوعية المدرسية الذي بدأت المؤسسة بالتنسيق له في المدارس ورياض الأطفال، يأتي ضمن خطط استراتيجية السلامة المرورية في المؤسسة تجاه الطلاب، وتشمل ورش عمل ومحاضرات إرشادية للطلاب وسائقي الحافلات المدرسية وأولياء الأمور، مؤكدةً التزام الهيئة تجاه مسؤولياتها التوعوية في دعم الثقافة المرورية في أوساط المجتمع، بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، وفق رؤية الهيئة في «تنقل آمن وسهل للجميع».

وقالت إن الهدف من الفعاليات هو المحافظة على خلو المدارس من الوفيات المرورية، والإبقاء على المعدل الذي نحافظ عليه منذ خمس سنوات وهو (صفر وفيات) في محيط المدارس، إضافة إلى «الارتقاء بالسلوك المروري، وغرس ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة وأفراد المجتمع»، بناء على الخطط الاستراتيجية التي تسعى إلى «الانتقال بالطالب من متلقٍ للمعلومة إلى منفذ لها»، وإن إطلاق مسابقة الفرق التوعوية سيكون في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأكدت نجاح الإجراءات الفنية والتوعوية التي نفذتها المؤسسة في الحفاظ على سلامة الطلاب، وخلو المدارس في إمارة دبي من الوفيات المرورية للسنة الخامسة على التوالي، في إنجاز جديد يؤكد فاعلية استراتيجية السلامة المرورية التي اتبعتها الهيئة في السنوات الأخيرة.