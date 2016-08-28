"مرصد المستقبل" يتصدر المنصات المعرفية العربية في مجال علوم وتكنولوجيا المستقبل

تصدرت منصة "مرصد المستقبل"، المبادرة المعرفية المبتكرة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل وفقاً للأرقام والإحصاءات قائمة المنصات العلمية العربية من ناحية حجم المتابعين والزيارات والتفاعل، حيث يبلغ عدد الزوار الجدد للموقع يومياً 20 ألف زائر في حين تجاوز عدد متابعي المنصة على قنوات التواصل الاجتماعي 4 مليون متابع.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل سيف العليلي، بأن " مرصد المستقبل " يأتي متوافقاً مع أجندة دبي المستقبل، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، و التي تستهدف الأفراد كأحد محاورها الرئيسية، وذلك من خلال بناء قدراتهم المرتبطة باستشراف وصناعة المستقبل إضافة إلى بناء ثقافة عامة لدى جمهور الأفراد حول كل ما هو جديد ومتغير في العالم الذي نعيشه "

وشدد العليلي على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تركز على جعل مؤسسة دبي للمستقبل منصة لإحياء بيت الحكمة ونشر العلم والمعرفة، وذلك بما يتناسب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة الإنسان والإنسانية.

وأضاف: " العالم في تغير مستمر ومتسارع وتحكمه متغيرات عدة منها ما هو اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي قائم على الثورة الصناعية الرابعة، ودور المرصد هو بناء الثقافة اللازمة ضمن أفراد المجتمع مما يساهم في توضيح تأثيره هذه المتغيرات على أسلوب حياتهم، وذلك بتحديد التحديات والفرص."

كما كشف عن إطلاق صفحة خاصة لاستقبال الابتكارات من المنطقة العربية من خلال المرصد، وذلك بهدف إشراك الجمهور من المبكرين العربي في صناعة جزء من محتوى المرصد مما يشكل منظومة متكاملة لإنتاج المحتوى المعرفي المتميز، تتيح القارئ العربي امكانية الاستعانة بها كمرجع علمي ذو قيمة، كما أنها سوف تتمدد في مرحلة لاحقه لتشمل قنوات معززة للمحتوى مثل إنتاج مواد مرئية علمية وحلقات بحثية معرفية متخصصة، تنشر في موقع إلكتروني عربي واحد.

ويؤكد الكثير من المراقبين، أن مرصد المستقبل يقدم وعبر منصة واحدة مخزوناً علمياً ومعرفياً مستقبلياً متكاملاً وبأسلوب علمي مبتكر ومبسط، وذلك للإسهام في تحفيز أفراد المجتمع على الابتكار وإبداع الأفكار الجديدة التي تمكن من تحقيق التطوير المستمر وفي جميع المجالات والقطاعات.

والجدير بالذكر أن ارتفاع نسب المتابعة وانتشار قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرصد في المنطقة يعد دليلاً على الأهمية الكبيرة للمرصد والمكانة التي أصبح يحتلها، ويحرص القائمون على المرصد على تطوير المنصة وتحديثها وتنويع محتوياتها، وضمن التزامها بتحفيز المجتمعات العربية على الابتكار والسعي للاستفادة من تجارب المبتكرين من رواد المنصة وتخصيص مساحة لاستقبال تجاربهم الفريدة ومشاركتنا خبراتهم وأفكارهم حيث يقوم المرصد بتقييمها وإعادة طرحها بلغة عربية علمية مبسطة تسهم في إيصال المعلومة بدقة ووضوح إلى جميع رواد المرصد في العالم.

وشهد المرصد منذ انطلاقته زيادة ملحوظة في عدد زواره، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي النشطة التي أسست لتحفيز الشباب على استكشاف والاطلاع على آخر الابتكارات من جهة وإيجاد بيئة للتواصل والتفاعل حول المواضيع العلمية المختلفة التي تطرحها وأحدث الاختراعات التي يتم تسليط الضوء عليها.

وحسب الرصد الإلكتروني الشهري وتتبع إقبال زوار المنصة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرصد، فقد شهدت صحفات المرصد تفاعلاً ضخماً مع الجمهور وانتشار سريع ورواج واسع على مختلف المواقع، حيث تشير بيانات الموقع الإلكتروني لمنصة "مرصد المستقبل" إلى ارتفاع عدد مشاهدات الموقع الرسمي بواقع 20 ألف زائر جديد يومياً.

وسجلت الصفحة الرسمية لمنصة "مرصد المستقبل" على الفيسبوك تضاعف عدد مشاهدات مقاطع الفيديو لتصل إلى أكثر من 114 مليون مشاهدة ، حيث تقوم المنصة بتحميل 90 فيديو شهرياً بواقع 3 فيديوهات يومياً كما تجاوزت إعادة تغريدات المرصد على تويتر عن المليون تغريدة.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد أطلقت منصة "مرصد المستقبل" لدعم المحتوى العلمي المقدم باللغة العربية ونشر البحوث والدراسات والمقالات البحثية والمواد المرئية والرسوم البيانية في العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ومن ضمنها: علوم الفضاء، والعلوم الصحية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والشبكات، والواقع الافتراضي، والدراسات العلمية العامة، والعديد من المجالات المتخصصة الأخرى.

وتعد منصة "مرصد المستقبل" إحدى مبادرات أجندة المستقبل التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كإطار عمل استراتيجي لعمل مؤسسة دبي للمستقبل.